Житомирское "Полесье", которое по итогам сезона вышло в Первую лигу, усилилось новичком.

27 августа на официальном сайте "Полесья" была обнародована информация о подписании полузащитника Алексея Лобова.

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Последним клубом игрока был выступающий в Первой лиге "Авангард" из Краматорска. Однако фанатов "Полесья" возмутило не это.

Почему возмутились ультрас "Полесья"

Ультрас клуба изучили биографию 23-летнего футболиста и были фактически ошарашены своей находкой. Как оказалось, Лобов выступал в чемпионате так называемой "ЛНР".

Футболист сменил четыре клуба на оккупированной территории: "Горняк" Ровеньки, Шахтер" Красный Луч, ЦСКА НМ Перевальский и "Далевец" Луганск. Реакция фанатов не заставила себя долго ждать. Они опубликовали в фейсбуке гневный пост, недвусмысленно намекнув, что Лобову не место в украинском футболе.

Сообщается, что руководство "Полесья" уже знает об инциденте, но пока его не комментирует и Лобов до сих пор остается в составе житомирской команды.