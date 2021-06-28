Ожидание перед поездкой в Токио

Элина Свитолина стала одной из первых теннисисток, которая согласилась выступить за сборную Украины на Олимпиаде-2020 в Токио. Украина уже получила подтверждение квалификации на выступление 26-летней спортсменки.

К теме Свитолина и Костюк сыграют за Украину на Олимпиаде-2020

Свитолина точно будет соревноваться в одиночном разряде. Если говорить о матчах в паре, то этот вопрос еще окончательно не решен. Свитолина не прочь уступить место в паре для Марты Костюк и Даяны Ястремской, которые хорошо сыграли вместе в Эстонии.

К слову. Что касается Даяны, то теннисистка возвращается на корт после перерыва. С украинки сняты все обвинения.

Элина попытается воспользоваться шансом на фоне отказов других соперниц. Недавно стало известно, что в Токио не приедет четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс.

Я очень хочу хорошо выступить. В теннисном мире мнения расходятся по поводу ценности выступлений на Олимпиаде. Также в этом году у нас очень сжатое расписание. Американская серия будет очень длинной, поэтому, конечно, многие игроки отказываются. Я же точно сыграю в одиночном разряде, а дальше будем обсуждать с капитаном сборной, какие комбинации будут лучше в паре,

– сказал Свитолина.

Еще две украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская точно будут выступать на Олимпийских играх под "сине-желтым" флагом.

В заявку украинской сборной попали: Сергей Стаховский, Денис Молчанов, Надежда Киченок, Людмила Киченок и Катарина Завацкая. Однако их участие пока не подтверждено.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.