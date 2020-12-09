Бронзовый призер Олимпийских игр в 2016 году по художественной гимнастике Анна Ризатдинова решила приобщиться и поддержать людей, страдающих коронавирусом. Спортсменка продаст на аукционе ленту с Олимпийских игр и биографическую книгу, а вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова не прошла в стороне от украинцев, страдающих COVID-19. На своей инстаграм-странице олимпийский призер устроила благотворительный аукцион. На него Анна выставила одну из самых ценных вещей, которые остались после Олимпиады-2016 – ленту, с которой выступала в Рио и получила "бронзу". А также экземпляр собственной книги под названием "Мой роман со спортом", пишет 24 канал.

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Благотворительность от призера Олимпиады

По словам Анны, около года ей понадобилось, чтобы написать книгу о своем пути в художественной гимнастике. В ней спортсменка рассказывает обо всех трудностях, которые ей пришлось пройти на пути к бронзовой награде.

Ризатдинова признается, что автобиография далась ей непросто. Поэтому по случаю презентации книги широкой общественности гимнастка решила устроить благотворительный аукцион.

В благотворительности не может быть никакой цели, кроме цели помочь. Аукцион книги – это только первый шаг на пути к созданию собственного благотворительного фонда, который будет наполняться не только благодаря взносам всех желающих, но и из процентов от каждого из моих проектов,

– сказала Анна.

"Мой роман со спортом" – это история, продолжительностью в 17 лет. Хорошо помню момент, когда в последние дни подготовки к Олимпийским играм лежала заплаканная от истощения. Тогда пообещала себе: когда все закончится – напишу книгу. Она получилась очень откровенной. Я поделилась переживаниями и проблемами, которые беспокоили меня в течение всей спортивной карьеры. Не менее ценной для меня есть и лента. Я храню все предметы, с которыми выступала в день финала, – обруч, мяч, булава, лента и костюмы. Все находится в квартире на видном месте. Одновременно с этой лентой я достигла максимума Поэтому буду счастлива, если еще какой-то гимнастке она принесет успех и олимпийскую медаль", – призналась призер Олимпиады в Рио.

До 17 декабря каждый желающий может попробовать побороться за ценные вещи Анны Ризатдиновой. Именно в этот день гимнастка в прямом эфире в инстаграм озвучит сумму, которую передаст на благотворительность.

Как заявила спортсменка, полученные от аукциона деньги пойдут на покупку кислородного концентрата для Киевской городской клинической больницы №1 для лечения больных COVID-19.