В гости в домашней одежде

Британский боксер в экстравагантном виде приехал в офис промоутерской компании Top Rank. Тайсон Фьюри не мог не выделиться среди других бойцов.

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33-летний чемпион мира по версии WBC надел халат, а в руках держал свой чемпионский пояс. В общем сложилось впечатление, что он не сильно выбирал, во что нарядиться, а поехал в одежде, которую носит дома.

Фьюри посетил Top Rank: видео