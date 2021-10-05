В гости в домашней одежде
Британский боксер в экстравагантном виде приехал в офис промоутерской компании Top Rank. Тайсон Фьюри не мог не выделиться среди других бойцов.
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33-летний чемпион мира по версии WBC надел халат, а в руках держал свой чемпионский пояс. В общем сложилось впечатление, что он не сильно выбирал, во что нарядиться, а поехал в одежде, которую носит дома.
Фьюри посетил Top Rank: видео
- Третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится уже 9 октября во Лас-Вегасе. Противостояние должно было состояться еще летом, но бой перенесли.
- Предыдущие два поединка между этими боксерами закончились ничьей и победой Фьюри в седьмом раунде техническим нокаутом. Уайлдер сделает все возможное, чтобы взять верх над соперником. Тогда Фьюри отобрал у Уайлдера пояс WBC.
- Тайсон отказывался дать реванш Деонтеем, но суд обязал Фьюри провести бой с американцем.