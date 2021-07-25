Хочет отдохнуть: Белодед решила временно остановить карьеру
25 июля 2021 , 13:00Читати новину українською
Источник:UA:Перший
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед решила взять паузу в спортивной карьере. Однако пока не известно, когда именно дзюдоистка вернется в спорт.
Такое заявление сделал отец и тренер спортсменки Геннадий Белодед в интервью. По его словам, Дарья планирует отдохнуть.
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