Хочет балансировать, – Стаховский раскритиковал позицию российского теннисиста Рублева по поводу войны

Российских и белорусских теннисистов отстранили от участия в Уимблдоне. Вторая ракетка России Андрей Рублев возмутился и заявил, что не понимает этого, ведь сам он "не читает новости" и якобы "за мир".

Такое заявление для 24 канала прокомментировал теннисист, экс-первая ракетка Украины и волонтер Сергей Стаховский. Он отметил, что Рублев был единственным теннисистом из России, который в первый день полномасштабного вторжения написал "нет, войне" и заявил, что есть более серьезные вещи в мире, чем его победы или поражения.

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Рублев балансирует, чтобы не иметь проблем

Как отметил Стаховский, это был мощный месседж в первый день полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля. Однако потом началась очень плохая работа менеджеров, поскольку впоследствии Рублев заявил, что не читает новости, поэтому не знает, что происходит в Украине.

По мнению Стаховского, лучше бы он ничего не говорил, поскольку таким заявлением максимально себя дискредитировал. Украинский теннисист подчеркнул, что такая позиция не может быть принята обществом.

Как он заметил, одно дело – в первый месяц войны бояться за семью и близких в России, поскольку не знаешь, что с ними могут сделать из-за твоих заявлений. Однако после 4 месяцев, если ты не согласен с позицией своей страны, семью можно вывезти за ее пределы и сказать все, как есть.

В то же время, он хочет балансировать. То есть ни против, ни за, чтобы не потерять свою популярность в России, и чтобы за ее пределами к нему не могли придраться,

– заявил украинский теннисист.

Неприемлемая позиция

Стаховский подчеркнул, что это неприемлемо. Он был уверен, что через неделю войны, россияне увидят, что они делают в Украине – геноцид, разрушение – и выйдут на протесты, будет некая солидарность.

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"Когда я понял, что ничего не будет, то, конечно, месседж "нет войне" дискредитирован и ничего не значит. Война не закончится, если Украина прекратит стрелять. Если украинцы не будут обороняться, то мы погибнем, как нация, как страна, как люди. Однако если россияне прекратят стрелять и уйдут, то придет мир. Хотя бы относительный», – подчеркнул Стаховский.

Отношения с белорусскими теннисистами во время войны

Кроме того, Стаховский рассказал, что хорошо общался до начала полномасштабного вторжения России в Украину с белорусскими теннисистами. В частности, Егором Герасимовым, Ильей Ивашко, Андреем Василевским и Максимом Мирным. Однако после 24 февраля ни один из них не написал ему.

"На самом деле, это было досадно отдавать себе отчет, однако такое их решение. Им с этой позицией жить, а нам помнить об этом", – подытожил Стаховский.

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