Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон на гран-при Великобритании финишировал на трех целых шинах. При этом он показал достаточно высокую скорость, чтобы удержать первое место.

В конце гонки у Хэмилтона случился прокол передней левой шины за несколько поворотов до финиша. Поэтому у него упала скорость, и его начал догонять Макс Ферстаппен с Red Bull.

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Чтобы удержать победу, Хэмилтон на прямой "Хенгер" разогнал свой болид на трех целых шинах до 230 километров в час, сообщает официальная твиттер-страница команды Mercedes.

Видео финиша Хэмилтона на трех шинах на гран-при Великобритании

So we had this crazy dream last night that @LewisHamilton had a puncture on the last lap of the British GP, but crossed the line to win on three tyres and...



Wait a minute That all happened!pic.twitter.com/GVj7BH4qRA — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 3, 2020

So we were looking through the data from yesterday (don't @ us, we know we're nerds) and Lewis did 230 km/h down the Hanger Straight on the final lap...



With three tyres.



230 km/h.



With.



Three.



Tyres.



pic.twitter.com/1OCNpqQsHs — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 3, 2020

При этом на такой скорости Хэмилтон сумел удержать болид на трассе, и в итоге выиграть у Ферстаппена, опередив его на 6 секунд.

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