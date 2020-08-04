Хэмилтон разогнался до 230 км/ч на трех шинах на гран-при Великобритании: видео
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон на гран-при Великобритании финишировал на трех целых шинах. При этом он показал достаточно высокую скорость, чтобы удержать первое место.
В конце гонки у Хэмилтона случился прокол передней левой шины за несколько поворотов до финиша. Поэтому у него упала скорость, и его начал догонять Макс Ферстаппен с Red Bull.
Вот так: Российский пилот разбил болид во время гонки Формулы-1 и едва не избил оператора: видео
Чтобы удержать победу, Хэмилтон на прямой "Хенгер" разогнал свой болид на трех целых шинах до 230 километров в час, сообщает официальная твиттер-страница команды Mercedes.
Видео финиша Хэмилтона на трех шинах на гран-при Великобритании
При этом на такой скорости Хэмилтон сумел удержать болид на трассе, и в итоге выиграть у Ферстаппена, опередив его на 6 секунд.
Все о гонке: Хэмилтон победил на гран-при Великобритании, финишировав на трех колесах: видео