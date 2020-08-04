Хемілтон розігнався до 230 км/год на трьох шинах на гран-прі Великої Британії: відео
Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон на гран-прі Великої Британії фінішував на трьох цілих шинах. При цьому він показав доволі високу швидкість, щоб втримати перше місце.
Наприкінці перегонів у Хемілтона стався прокол передньої лівої шини за декілька поворотів до фінішу. Відтак в нього впала швидкість, і його почав наздоганяти Макс Ферстаппен з Red Bull.
Оце так: Російський пілот розбив болід під час перегонів Формули-1 та мало не побив оператора: відео
Щоб втримати перемогу, Хемілтон на прямій "Хенгер" розіграв свій болід на трьох цілих шинах до 230 кілометрів за годину, повідомляє офіційна твіттер-сторінка команди Mercedes.
Відео фінішу Хемілтона на трьох шинах на гран-прі Великої Британії
При цьому на такій швидкості Хемілтон зумів втримати болід на трасі, і в підсумку виграти у Ферстаппена, випередивши його на 6 секунд.
Все про гонку: Хемілтон переміг на гран-прі Великої Британії, фінішувавши на трьох колесах: відео