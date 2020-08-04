Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон на гран-прі Великої Британії фінішував на трьох цілих шинах. При цьому він показав доволі високу швидкість, щоб втримати перше місце.

Наприкінці перегонів у Хемілтона стався прокол передньої лівої шини за декілька поворотів до фінішу. Відтак в нього впала швидкість, і його почав наздоганяти Макс Ферстаппен з Red Bull.

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Щоб втримати перемогу, Хемілтон на прямій "Хенгер" розіграв свій болід на трьох цілих шинах до 230 кілометрів за годину, повідомляє офіційна твіттер-сторінка команди Mercedes.

Відео фінішу Хемілтона на трьох шинах на гран-прі Великої Британії

So we had this crazy dream last night that @LewisHamilton had a puncture on the last lap of the British GP, but crossed the line to win on three tyres and...



Wait a minute That all happened!pic.twitter.com/GVj7BH4qRA — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 3, 2020

So we were looking through the data from yesterday (don't @ us, we know we're nerds) and Lewis did 230 km/h down the Hanger Straight on the final lap...



With three tyres.



230 km/h.



With.



Three.



Tyres.



pic.twitter.com/1OCNpqQsHs — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 3, 2020

При цьому на такій швидкості Хемілтон зумів втримати болід на трасі, і в підсумку виграти у Ферстаппена, випередивши його на 6 секунд.

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