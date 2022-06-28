Назвал негром
Пике поделился мыслями по поводу столкновения Хэмилтона с пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном на гран-при Великобритании. Он употребил в разговоре "neguinho". В Бразилии это слово аналогично n-word (негр) в английском языке.
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Нельсон трижды употреблял этот термин, обвиняя семикратного чемпиона мира в "грязном трюке".
Отметим, что Нельсон является отцом Келли Пике – девушки Ферстаппена.
В Формуле-1 уже отреагировала на инцидент.
"Дискриминационные или расистские высказывания неприемлемы ни в одной форме, им нет места в обществе. Льюис – невероятный посол нашего спорта и заслуживает уважения.
Его непрерывные усилия по увеличению разнообразия и инклюзивности являются уроком для многих, и мы в Ф-1 придерживаемся таких взглядов", – сообщила Формула-1.
Что известно о столкновениях Ферстаппена и Хэмилтона
- Эта гонка прошла 18 ноября 2021 года. Макс Ферстаппен сошел с дистанции гран-при Великобритании. Пилот Red Bull разбил болид в результате столкновения с Льюисом Хэмилтоном.
- Инцидент произошел на первом круге гонки. Пилоты боролись за лидирующее положение: Хэмилтон поддел болид Ферстаппена и тот вылетел в заградительные барьеры.
- За столкновение с Ферстаппеном Хэмилтон был оштрафован на десять секунд.
- Макс Ферстаппен возглавляет общий зачет в сезоне-2022/2023. В его активе 175 очков. Хэмилтон только 6-й, у него 77 пунктов.