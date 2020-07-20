Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон легко победил на третьем этапе Формулы-1 в Будапеште. Этой победой он повторил рекорд Михаэля Шумахера, который тоже выигрывал на одном автодроме восемь раз.

Хэмилтон в восьмой раз в карьере выиграл гонку на трассе "Хунгароринг" в Будапеште, пишет 24 канал.

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Новый король

Таким образом, он сравнялся с Шумахером по количеству побед на одном и том же этапе гран-при. Немец восемь раз выигрывал этап во Франции.

Ни один другой гонщик Формулы-1 такого результата больше не показывал. В течение гонки Льюис Хэмилтон уверенно удерживал первое место и победил с большим преимуществом.

Вторым на подиуме оказался пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Третьим стал напарник Хэмилтона – Боттас.

Финн из-за своих действий на старте откатился в середину первой десятки, но по ходу заезда сыграл отставание и вернулся в группу лидеров.

Mercedes еще раз доказала свою силу в этом году.

CLASSIFICATION ️



Back-to-back wins for @LewisHamilton - and he takes top spot in the driver standings after Round 3 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/25A5hfLDZI — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Достижения Льюиса Хэмилтона: главное