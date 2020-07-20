Хэмилтон повторил рекорд легендарного Шумахера
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон легко победил на третьем этапе Формулы-1 в Будапеште. Этой победой он повторил рекорд Михаэля Шумахера, который тоже выигрывал на одном автодроме восемь раз.
Хэмилтон в восьмой раз в карьере выиграл гонку на трассе "Хунгароринг" в Будапеште, пишет 24 канал.
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Новый король
Таким образом, он сравнялся с Шумахером по количеству побед на одном и том же этапе гран-при. Немец восемь раз выигрывал этап во Франции.
Ни один другой гонщик Формулы-1 такого результата больше не показывал. В течение гонки Льюис Хэмилтон уверенно удерживал первое место и победил с большим преимуществом.
Вторым на подиуме оказался пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Третьим стал напарник Хэмилтона – Боттас.
Финн из-за своих действий на старте откатился в середину первой десятки, но по ходу заезда сыграл отставание и вернулся в группу лидеров.
Mercedes еще раз доказала свою силу в этом году.
Достижения Льюиса Хэмилтона: главное
- Пилот команды Mercedes, шестикратный чемпион мира (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019).
- Вице-чемпион 2007 и 2016 годов. Первый темнокожий гонщик Формулы-1 за последние 20 лет.
- В Формуле-1 дебютировал в составе команды McLaren в марте 2007 года на Гран-при Австралии, где занял третье место.
- Первую победу одержал уже на шестых своих гонках – Гран-при Канады 2007 года. Установил рекорд для новичков, получив все подиумы в первых своих девяти гонках.
- Вице-чемпион мира в дебютном сезоне, чем повторил рекорд Жака Вильнева.
- Хэмилтон также обладатель наибольшего количества поул-позиций.