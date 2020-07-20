Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон легко переміг на третьому етапі Формули-1 у Будапешті. Цією звитягою він повторив рекорд Міхаеля Шумахера, який теж вигравав на одному автодромі вісім разів.

Хемілтон у восьмий раз в кар'єрі виграв гонку на трасі "Хунгарорінг" в Будапешті, пише 24 канал.

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Новий король

Таким чином, він зрівнявся з Шумахером за кількістю перемог на одному і тому ж етапі гран-прі. Німець вісім разів вигравав етап у Франції.

Жоден інший гонщик Формули-1 такого результату більше не показував. Протягом гонки Льюїс Хемілтон впевнено утримував перше місце та переміг із великою перевагою.

Другим на подіумі опинився пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Третім став напарник Хемілтона – Боттас.

Фінн через своїх дій на старті відкотився в середину першої десятки, але по ходу заїзду відіграв відставання і повернувся в групу лідерів.

Mercedes ще раз довела свою силу цього року.

CLASSIFICATION ️



Back-to-back wins for @LewisHamilton - and he takes top spot in the driver standings after Round 3 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/25A5hfLDZI — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

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