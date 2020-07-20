Хемілтон повторив рекорд легендарного Шумахера
Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон легко переміг на третьому етапі Формули-1 у Будапешті. Цією звитягою він повторив рекорд Міхаеля Шумахера, який теж вигравав на одному автодромі вісім разів.
Хемілтон у восьмий раз в кар'єрі виграв гонку на трасі "Хунгарорінг" в Будапешті, пише 24 канал.
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Новий король
Таким чином, він зрівнявся з Шумахером за кількістю перемог на одному і тому ж етапі гран-прі. Німець вісім разів вигравав етап у Франції.
Жоден інший гонщик Формули-1 такого результату більше не показував. Протягом гонки Льюїс Хемілтон впевнено утримував перше місце та переміг із великою перевагою.
Другим на подіумі опинився пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Третім став напарник Хемілтона – Боттас.
Фінн через своїх дій на старті відкотився в середину першої десятки, але по ходу заїзду відіграв відставання і повернувся в групу лідерів.
Mercedes ще раз довела свою силу цього року.
Досягнення Льюїса Хемілтона: головне
- Пілот команди Mercedes, шестиразовий чемпіон світу (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ).
- Віцечемпіон 2007 та 2016 років. Перший темношкірий гонщик Формули-1 за останні 20 років.
- У Формулі-1 дебютував у складі команди McLaren у березні 2007 року на гран-прі Австралії, де посів третє місце.
- Першу перемогу отримав уже на шостих своїх перегонах – гран-прі Канади 2007 року. Встановив рекорд для новачків, здобувши всі подіуми у перших своїх дев'яти гонках.
- Віцечемпіон світу у дебютному сезоні, чим повторив рекорд Жака Вільнева.
- Хемілтон також володар найбільшої кількості поул-позицій.