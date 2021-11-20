Хэмилтон победил в квалификации гран-при Катара: Ферстаппен проиграл лишь 0,5 секунды

В субботу, 20 ноября, состоялась квалификация гран-при Катара. Победителем 20-го этапа Формулы-1 стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Адская борьба

Гонка первого в истории гран-при Катара завершилась триумфом британского пилота. В воскресенье, 21 ноября, именно Льюис Хэмилтон стартует с лидерской первой позиции.

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Сразу за его спиной стартует Макс Ферстаппен, а третье место в квалификации занял Валттери Боттас. Почти до последних секунд шла борьба между Хэмилтоном и Фертаппеном. Но космическая скорость Льиюса позволила ему опередить принципиального соперника лишь на 0,455 секунды.

Десятку квалификации замкнул гонщик Aston Martin Себастьян Феттель.

Настоящим неудачником сессии стал российский пилот Haas Никита Мазепин, он финишировал последним 20-м. Сразу перед ним квалификацию преодолел Мик Шумахер.

Топ-10 результатов квалификации

Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Валттери Боттас Пьер Гасли Фернандо Алонсо Ландо Норрис Карлос Сайнс Юки Цунода Эстебан Окон Себастьян Феттель



Результаты квалификации / Фото twitter.com/F1

Напомним, что Хэмилтон стал победителем 19-го этапа Формулы-1 – гран-при Бразилии. Ферстаппен и Боттас снова остались за спиной пилота Mercedes.