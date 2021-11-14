Перед гонкой

Кроме гран-при Сан-Паулу, до завершения сезона-2021 оставалось три этапа. Гонка в Бразилии имела важное значение в контексте борьбы за титул чемпиона мира между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном.

Стоящее Ферстаппен одержал победу на гран-при Мехико и приблизился к титулу чемпиона мира

Борьба между обоими пилотами началась еще 12-го ноября, когда Хэмилтон взял в квалификации поул. Но пилота Mercedes дисквалифицировали за несоответствие системы DRS.

При этом штраф получил и Макс Ферстаппен. Гонщик Red Bull в режиме закрытого парка коснулся рукой до болида Хэмилтона и получил штраф в размере 50 тысяч евро.

13-го ноября состоялась третья в сезоне спринт-квалификация. Валттери Боттас из Mercedes опередил Ферстаппена и одержал победу и 3 очка в зачет. Макс занял второе место, а Хэмилтон с 20-й строчки прорвался на 5-е место. И из-за штрафа в 5 позиций за смену двигателя Хэмилтон стартовал с 10-го места.

Безумный старт гонки

Старт оказался чрезвычайно богатым на обгоны: во-первых, Ферстаппен и Серхио Перес на первом круге прошли Боттаса. За этим трио шли две Ferrari – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

На старте возникли проблемы у Ландо Норриса с McLaren: у британца случился прокол в результате борьбы с Сайнсом. В то же время Хэмилтон к шестому кругу уже был третьим!

На руку британца сыграло то, что на 7-м круге появился автомобиль безопасности из-за контакта Юки Цуноды и Лэнса Стролла. Японец из Alpha Tauri получил 10 секунд штрафа за инцидент.

Контакт Цуноды и Стролла / Фото twitter.com/F1

Рестарт гонки состоялся на 10-м круге, но сразу появился виртуальный автомобиль безопасности из-за того, что Мик Шумахер повредил переднее крыло в борьбе с Alfa Romeo.

Когда гонка была восстановлена в нормальном режиме, горячая борьба началась между Пересом и Хэмилтоном за вторую строчку. На первой прямой Льюис воспользовался зоной DRS и обошел Чеко, но во второй зоне Перес отыгрался.

Второй обгон Хэмилтона был намного лучше и на 19-м круге Льюис все-таки взобрался на второе место.

Хэмилтон прошел Переса / Фото twitter.com/F1

Битва Хэмилтона с Ферстаппеном

В Mercedes решили позвать Хэмилтона в боксы на 27-в круге, когда Льюис проигрывал Ферстаппену почти 4 секунды. Макс заехал за новой резиной на следующем круге, в результате чего Льюис отыграл 2 секунды.

После серии пит-стопов снова появился виртуальный автомобиль безопасности. Этим воспользовался Боттас, который на 31-м круге под виртуальным сейфти-каром сменил резину.

Хэмилтон сидел на хвосте у Ферстаппена, но не атаковал. В итоге Ферстаппен решил на 40-м круге пойти на второй пит-стоп. В Mercedes ответили пит-стопом Боттаса. Только на 44-м круге Хэмилтон во второй раз побывал в боксах и уехал с отставанием более чем в две секунды.

Горячая и контактная борьба между Ферстаппеном и Хэмилтоном началась на 47-м кругу. Льюис уже находился в зоне DRS и впервые атаковал на 48-м круге. Ферстаппен вытеснил британца за пределы трассы после второй прямой.

Ферстаппен вытеснил Хэмилтона / Фото twitter.com/F1

Хэмилтон в пределах одной секунды длительное время держался позади Ферстаппена. На 59-м круге Льюис в третий раз атаковал Ферстаппена и прошел гонщика Red Bull.

Хэмилтон прошел Ферстаппена / Фото twitter.com/F1

Доехать до финиша гран-при Сан-Паулу не смогли пилоты McLaren и Aston Marin Даниэль Риккардо и Стролл соответственно.

Результаты гран -при Сан-Паулу

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull)

3. Валттери Боттас (Mercedes)

4. Серхио Перес (Red Bull)

5. Шарль Леклер (Ferrari)

6. Карлос Сайнс (Ferrari)

7. Пьер Гасли (Alpha Tauri)

8. Эстебан Окон (Alpine)

9. Фернандо Алонсо (Alpine)

10. Ландо Норрис (McLaren)

Вниманию. Благодаря победе Хэмилтон сократил отставание до Ферстаппена в зачете пилотов до 14-и очков. Также команда Mercedes увеличила отрыв над Red Bull в Кубке конструкторов до 12-и баллов.