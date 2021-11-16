Неудачный сезон Джовинацци

Команда Alfa Romeo официально сообщила, что не будет продолжать сотрудничество с 27-летним Джовинацци.

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Гонщик покинет Alfa Romeo по завершении сезона-2021. Антонио проведет в Формуле-1 еще три гонки в 2021 году.

К сведению. В сезоне-2021 Джовинацци набрал всего одно очко в зачете пилотов. Он находится на 18 месте, опережая двух пилотов Haas. В прошлом сезоне Антонио набрал 4 очка.

В Alfa Romeo полностью изменили состав пилотов

В 2022 году Alfa Romeo выступит в новом составе. Кроме Джовинацци, команду официально покинет легендарный Кими Ряйкконен.

Финский гонщик официально завершает карьеру. Его место займет действующий пилот Mercedes финн Валттери Боттас.

В Alfa Romeo объявили, что партнером Боттаса станет дебютант Формулы-1 китаец Чжоу Гуаньюй.

Он станет первым китайцем в истории Формулы-1. Китайский пилот перейдет из Формулы-2. Он воспитанник команды Alpine.