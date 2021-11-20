Пекельна боротьба

Гонка першого в історії гран-прі Катару завершилась тріумфом британського пілота. У неділю, 21 листопада, саме Льюїс Хемілтон стартуватиме з лідерської першої позиції.

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Відразу за його спиною стартуватиме Макс Ферстаппен, а третє місце у кваліфікації посів Валттер Боттас. Майже до останніх секунд точилась боротьба між Хемілтоном та Фертаппеном. Але космічна швидкість Льїюса дозволила йому випередити принципового суперника лише на 0,455 секунди.

Десятку кваліфікації замкнув гонщик Aston Martin Себастьян Феттель.

Справжнім невдахою сесії став російський пілот Haas Микита Мазепін, він фінішував останнім 20-м. Відразу перед ним кваліфікацію подолав Мік Шумахер.

Топ-10 результатів кваліфікації

Льюїс Хемілтон Макс Ферстаппен Валттер Боттас П'єр Гаслі Фернандо Алонсо Ландо Норріс Карлос Сайнс Юкі Цунода Естебан Окон Себастьян Феттель



Результати кваліфікації / Фото twitter.com/F1

Нагадаємо, що Хемілтон став переможцем 19-го етапу Формули-1 – гран-прі Бразилії. Ферстаппен та Боттас знову залишились за спиною пілота Mercedes.