Известный промоутер пообещал организовать бой Ломаченко за звание абсолютного чемпиона

Боб Арум готов создать все условия для боя украинца с Девином Хэйни. Глава Top Rank считает, что сейчас это два лучших легковеса в мире.

Ночью украинец Василий Ломаченко провел первое сражение за десять месяцев. Боксер-легковес провел 12 раундов против американца Джемейна Ортиса и одержал победу единогласным решением судей.

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Теперь же Василий близок к бою за звание абсолютного чемпиона в легком весе. В настоящее время обладателем всех поясов является Дэвин Хэйни, который в этом году дважды одолел Джорджа Камбососа.

Глава промоутерской организации Top Rank Боб Арум высказался о возможном бое Ломаченко с Хэйни. Он пообещал, что его компания сделает все возможное, чтобы эта встреча состоялась.

В легком весе нужно устроить бой Хэйни – Ломаченко. Мы сделаем все, что можем организовать противостояние за звание абсолютного чемпиона, которое хотят увидеть все фанаты бокса. Они два сильнейших легковеса в мире. Это будет фантастически,

– заявил Арум.

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Отметим, что сам Хэейни посетил бой Ломаченко – Ортис. После поединка он поднялся на ринг и выразил заинтересованность в поединке против Василия.

. Ломаченко провел 19 матчей на профессиональном уровне. В них он одержал 17 побед и потерпел два поражения. Одна из них была в 2020 году от Теофимо Лопеса, когда Василий претендовал на звание абсолютного чемпиона.