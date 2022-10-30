Уночі українець Василь Ломаченко провів перший бій за десять місяців. Боксер-легковаговик провів 12 раундів проти американця Джемейна Ортіса та здобув перемогу одностайним рішенням суддів.

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Тепер же Василь близький до бою за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі. Нині володарем всіх поясів є Девін Хейні, який цього року двічі здолав Джорджа Камбососа.

Голова промоутерської організації Top Rank Боб Арум висловився про можливий бій Ломаченка із Хейні. Він пообіцяв, що його компанія зробить усе можливе аби ця зустріч відбулась.

У легкій вазі треба влаштувати бій Хейні – Ломаченко. Ми зробимо все, що можемо, щоб організувати протистояння за звання абсолютного чемпіона, яке хочуть побачити всі фанати боксу. Вони два найсильніших легковаговики у світі. Це буде фантастично,

– заявив Арум.

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Відзначимо, що сам Хейні відвідав бій Ломаченко – Ортіс. Після поєдинку він піднявся на ринг і особисто висловив зацікавленість у поєдинку проти Василя.

Цікаво знати. Ломаченко провів 19 поєдинків на професійному рівні. У них він здобув 17 перемог та зазнав двох поразок. Одна з них була у 2020 році від Теофімо Лопеса, коли Василь претендував на звання абсолютного чемпіона.