Ломаченко прокомментировал свою победу над Ортисом. Бой длился все 12 раундов, а Ломаченко победил единогласным решением судей.
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"Я счастлив вернуться в ринг. Спасибо за поддержку моим болельщикам. Хочу поблагодарить Иисуса Христа, мою команду, моего отца, моего менеджера, мою семью", – заявил Ломаченко сразу после боя.
Журналист также спросил, как ему была поддержка в зале. Там ведь было немало болельщиков с украинской символикой. Та и сам Ломаченко выходил в ринг с украинским флагом.
"Это невероятно. Большое спасибо. Спасибо, Украина", – обратился Ломаченко к болельщикам.
Следует отметить, что комментарий Ломаченко дал на английском языке.
Видео обращения Ломаченко к болельщикам