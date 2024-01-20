С 15 по 21 января в венгерском Дебрецене продолжается 68-й Мемориал Иштвана Бочкаи, в котором принимают участие элитные боксеры среди мужчин и женщин. Готовясь к соревнованиям, лидер сборной Украины Александр Хижняк получил повреждения.

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Хижняк будет готовиться к ОИ по индивидуальному плану

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский прокомментировал подробности травмы Александра Хижняка.

Александр готовился к Олимпийским играм по индивидуальному плану. Он должен был участвовать в турнире в Венгрии, который сейчас проходит, но получил травму. У него оторвалось сухожилие на левой руке. Он уже прооперирован. Операция прошла удачно, и у нас еще достаточно времени до Олимпиады,

– рассказал Сосновский.

Тренер заверил, что Хижняк успеет восстановиться к Олимпиаде-2024 и обязательно выступит на турнире.

Он будет восстанавливаться и готовиться к Олимпийским играм по индивидуальному графику. Сначала будет восстановление, далее реабилитация, после чего учебно-тренировочный сбор. Александр опытный боксер и за это время мы успеем его восстановить. Он успешно выступит на Олимпийских играх,

– отметил Сосновский.

Напомним, что в прошлом году Хижняк триумфально выступил на Европейских играх в Польше. 28-летний боксер выиграл "золото" в полутяжелой категории и получил лицензию на Олимпиаду-2024.

В августе 2021 года Александр Хижняк завоевал для Украины "серебро" на Олимпийских играх в Токио.