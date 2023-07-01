Александр Хижняк стал единственным украинским боксером, который дошел до финала соревнований и гарантировал одну из медалей. Однако все болельщики ждали от Александра именно "золота", пишет 24 Канал.
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Хижняк уничтожил соперника в финале
В финальном поединке нашему боксеру противостоял представитель Хорватии Габриель Веочич. Уже в первом раунде Хижняк отправил соперника в нокдаун. Однако, это была еще не победа.
Все решилось во втором раунде. Украинский боксер отправил в хорвата в нокаут на 1:47 минуте и одержал убедительную победу. Кроме золотой медали 27-летний боксер получил лицензию на Олимпийские игры в Париже.
Напомним, что в полуфинале Александр убедительно победил Сальваторе Кавальяро из Италии (5:0). Того самого, которого одолел в финале Европейских игр-2019.
Отметим, что для Александра Хижняка это третья медаль Европейских игр. В 2015 году он завоевал бронзовую награду, а в 2019 году стал чемпионом.