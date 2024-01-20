З 15 до 21 січня в угорському Дебрецені триває 68-й Меморіал Іштвана Бочкаї, в якому беруть участь елітні боксери серед чоловіків та жінок. Готуючись до змагань, лідер збірної України Олександр Хижняк отримав ушкодження.

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Хижняк готуватиметься до ОІ за індивідуальним планом

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський прокоментував подробиці травми Олександра Хижняка.

Олександр готувався до Олімпійських ігор за індивідуальним планом. Він мав брати участь у турнірі в Угорщині, який зараз проходить, але отримав травму. У нього відірвалось сухожилля на лівій руці. Він уже прооперований. Операція пройшла вдало, і в нас ще є достатньо часу до Олімпіади,

– розповів Сосновський.

Тренер запевнив, що Хижняк встигне відновитися до Олімпіади-2024 та обов'язково виступить на турнірі.

Він буде відновлюватись і готуватись до Олімпійських ігор по індивідуальному графіку. Спочатку буде відновлення, далі реабілітація, після чого навчально-тренувальний збір. Олександр досвідчений боксер і за цей час ми встигнемо його відновити. Він успішно виступить на Олімпійських іграх,

– зазначив Сосновський.

Нагадаємо, що торік Хижняк тріумфально виступив на Європейських іграх у Польщі. 28-річний боксер виграв "золото" у напівважкій категорії та здобув ліцензію на Олімпіаду-2024.

У серпні 2021 року Олександр Хижняк завоював для України "срібло" на Олімпійських іграх у Токіо.