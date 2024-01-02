17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится бой, который может занять заметное место в истории профессионального бокса. Имеется в виду противостояние украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелой весовой категории.

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Хижняк назвал главное преимущество Усика над Фьюри

Чемпион мира и Европы среди любителей, серебряный призер Олимпийских игр Александр Хижняк поделился своими ожиданиями от этого поединка:

"Оба атлета не нуждаются в какой-либо рекламе. Это выдающиеся боксеры. Я верю в Александра Усика, который очень много работает на тренировках, что и позволяет ему прогрессировать, используя нереализованные резервы.

Если украинец сможет продемонстрировать весь свой потенциал, то все будет хорошо. Я желаю Александру только победы", – сказал Фьюри.

К слову. Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.