"Полтавский танк" после двух равных раундов деклассировал соперника в решающем. Он одержал победу в поединке за "золото" раздельным решением судей.

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Участие в Играх-2024 было под угрозой

Украинский чемпион поделился эмоциями после своего триумфа. Среди прочего он признался, что мог пропустить Олимпийские игры-2024 в Париже из-за своей травмы.

"От боя к бою чувствовал себя лучше, была очень серьезная травма. Врачи даже говорили, что шансы такие, что могу даже не успеть восстановиться до Олимпиады в Париже, потому что мало времени оставалось для восстановления и реабилитации.

Но, слава Богу, все в жизни не просто так происходит. Значит, так оно и должно быть. Травма такая серьезная, все ситуации, что случались, все эти испытания", – сказал Хижняк.

К слову. На Олимпиаде-2024 Александр Хижняк смог не только воплотить свою мечту в реальность, но и заработать солидную сумму. За свою победу в турнире он получит 205 тысяч долларов, из которых почти половину оплатит лично Александр Усик.

Напомним, что это уже вторая олимпийская медаль для "Полтавского танка". На играх в Токио он завоевал "серебро".