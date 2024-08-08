"Полтавский танк" одержал победу раздельным решением судей. После первых раундов между боксерами был полный паритет, поэтому все решила последняя 3-минутка, где судьи единогласно отдали победу Александру Хижняку – 5:0, пишет 24 Канал.
Читайте также Хижняк поделился эмоциями от получения олимпийского "золота": какие планы относительно дальнейшей карьеры
Заслуженное вознаграждение
Этот успех стал не только осуществлением мечты для украинского боксера, но и позволил заработать кругленькую сумму. Он получит солидный чек не только от родной страны, но и олимпийского чемпиона-2012 Александра Усика.
Согласно постановлению правительства "Об установлении наград спортсменам Украины – чемпионам, призерам Олимпийских игр и их тренерам" Александр Хижняк за "золото" получит призовые в размере 125 тысяч долларов.
Кроме этого, на "Полтавского танка" ждет награда от чемпиона мира в хевивейте по версии WBC, WBA, WBO и IBO. Перед началом Олимпиады Александр Усик пообещал выплатить победителям Игр-2024 по боксу, которые представляют Украину, 80 тысяч долларов.
Поэтому в целом Александр Хижняк заработал 205 тысяч долларов – солидная сумма, на которую украинский чемпион точно заслужил.
Напомним, что это была уже вторая Олимпиада для "Полтавского танка" в карьере. На Играх в Токио он стал серебряным призером.