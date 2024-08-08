"Полтавський танк" після двох рівних раундів декласував суперника у вирішальному. Він здобув перемогу в поєдинку за "золото" роздільним рішенням суддів.

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Участь в Іграх-2024 була під загрозою

Український чемпіон поділився емоціями після свого тріумфу. Серед іншого він зізнався, що міг пропустити Олімпійські ігри-2024 в Парижі через свою травму.

"Від бою до бою почувався краще, була дуже серйозна травма. Лікарі навіть говорили, що шанси такі, що можу навіть не встигнути відновитися до Олімпіади в Парижі, тому що мало часу залишалося для відновлення та реабілітації.

Але, слава Богу, все в житті не просто так відбувається. Значить, так воно і має бути. Травма така серйозна, всі ситуації, що траплялися, всі ці випробування", – сказав Хижняк.

До слова. На Олімпіаді-2024 Олександр Хижняк зміг не тільки втілити свою мрію в реальність, а й заробити солідну суму. За свою перемогу в турнірі він отримає 205 тисяч доларів, з яких майже половину сплатить особисто Олександр Усик.

Нагадаємо, що це вже друга олімпійська медаль для "Полтавського танка". На іграх у Токіо він здобув "срібло".