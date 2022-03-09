Ливерпуль – Интер 0:1 (первый матч – 2:0)
Гол: Мартинес, 62
Удаление: Санчес, 63 (Интер)
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В первом поединке, который проходил в Милане победу благодаря голам Фирмино и Салаха, праздновал Ливерпуль, а вот во втором матче победил Интер, но все равно остался за бортом следующей стадии, сообщает 24 канал.
Этот матч не был таким же голевым, как в Мюнхене, но в нем хотя бы была интрига. Единственный гол болельщики на трибунах увидели лишь на 62-й минуте, когда Мартинес после паса от Санчеса сумел мощным ударом из-за пределов штрафной отправить мяч прямо в верхний угол ворот.
Видео гола Мартинеса
Возможно, Интер смог бы отыграть второй гол, но этому помешала красная карточка Санчеса, которую он получил через минуту после забитого гола.
Как итог – Ливерпуль хоть и проигрывает Интеру дома, но проходит в 1/4 финала благодаря успеху в первом матче.
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