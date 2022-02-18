Хемилтон впервые высказался об окончании карьеры из-за скандального сезона-2021.
Источник:Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хемилтон впервые прокомментировал слухи об окончании карьеры. После скандального окончания сезона-2021 в СМИ появились слухи, что британец покинет "Королеву автоспорта".
Хемилтон проведет еще один сезон в Формуле-1
В предыдущем сезоне Хэмилтон на последнем круге гран-при Абу-Даби упустил шанс стать первым в истории восьмикратным чемпионом мира. Британец стал заложником решения утратившего свой пост гоночного директора Майка Маси.
По теме Позор для Формулы-1, – руководитель Mercedes о возможном окончании карьеры Хемилтона
Льюис долго молчал в соцсетях и не давал комментариев. Британские СМИ сообщали, что он может закончить карьеру гонки Формулы-1.
Но теперь Хемилтон опроверг слухи, заявив, что никогда не говорил об окончании карьеры. Об этом он сказал во время представления болида Mercedes на сезон-2022.
Я никогда и не говорил, что намерен уходить. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Да, для меня это было очень тяжелое время. Мне нужно было время, чтобы сделать шаг назад и сосредоточиться на настоящем,
– заявили Льюис.
Он добавил, что провел время с семьей и решил провести еще один сезон в Формуле-1.
"Моя семья была рядом со мной, мы хорошо провели время вместе, получив отличные воспоминания на будущее. И я решил провести еще сезон и атаковать на грани", – резюмировал Хемилтон.К сведению. Льюис Хемилтон – второй семикратный чемпион мира в Формуле-1. В 2020 году он повторил рекорд легендарного Михаеля Шумахера по количеству титулов. В предыдущем сезоне впервые чемпионом мира стал Макс Ферстаппен.