Хемилтон впервые высказался об окончании карьеры из-за скандального сезона-2021.

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хемилтон впервые прокомментировал слухи об окончании карьеры. После скандального окончания сезона-2021 в СМИ появились слухи, что британец покинет "Королеву автоспорта".

Хемилтон проведет еще один сезон в Формуле-1

В предыдущем сезоне Хэмилтон на последнем круге гран-при Абу-Даби упустил шанс стать первым в истории восьмикратным чемпионом мира. Британец стал заложником решения утратившего свой пост гоночного директора Майка Маси.

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Льюис долго молчал в соцсетях и не давал комментариев. Британские СМИ сообщали, что он может закончить карьеру гонки Формулы-1.

Но теперь Хемилтон опроверг слухи, заявив, что никогда не говорил об окончании карьеры. Об этом он сказал во время представления болида Mercedes на сезон-2022.

Я никогда и не говорил, что намерен уходить. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Да, для меня это было очень тяжелое время. Мне нужно было время, чтобы сделать шаг назад и сосредоточиться на настоящем,

– заявили Льюис.

Он добавил, что провел время с семьей и решил провести еще один сезон в Формуле-1.

"Моя семья была рядом со мной, мы хорошо провели время вместе, получив отличные воспоминания на будущее. И я решил провести еще сезон и атаковать на грани", – резюмировал Хемилтон.