Хемілтон проведе ще один сезон у Формулі-1

У попередньому сезоні Хемілтон на останньому колі гран-прі Абу-Дабі втратив шанс стати першим в історії восьмиразовим чемпіоном світу. Британець став заручником рішення гоночного директора Майка Масі, який втратив свою посаду.

До теми Ганьба для Формули-1, – керівник Mercedes про можливе закінчення кар'єри Хемілтона

Льюїс тривалий час мовчав у соцмережах та не давав коментарів. Британські ЗМІ повідомляли, що він може закінчити кар'єру гонщина Формули-1.

Та тепер Хемілтон заперечив чутки, заявивши, що ніколи не говорив про закінчення кар'єри. Про це він сказав під час представлення боліду Mercedes на сезон-2022.

Я ніколи й не казав, що маю намір йти. Мені подобається те, чим я займаюся. Так, для мене це був дуже тяжкий час. Мені потрібен був час, щоб зробити крок назад і зосередитися на теперішньому,

– заявили Льюїс.

Він додав, що провів час з родиною і вирішив провести ще один сезон у Формулі-1.

"Моя сім'я була поруч зі мною, ми добре провели час разом, отримавши чудові спогади на майбутнє. І я вирішив провести ще сезон і атакувати на межі", – резюмував Хемілтон.

До уваги. Льюїс Хемілтон – другий семиразовий чемпіон світу у Формулі-1. У 2020 році він повторив рекорд легендарного Міхаеля Шумахера за кількістю титулів. У попередньому сезоні вперше чемпіоном світу став Макс Ферстаппен.