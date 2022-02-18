Хейни в отчаянии: его отец готов заплатить Камбососу, чтобы тот не дрался с Ломаченко

Команда регулярного чемпиона по версии WBC Дэвина Хейни в истерике из-за того, что Джордж Камбосос, вероятно, встретится с Василием Ломаченко. Австралиец выставит на кон против Ломаченко пояса WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO в легком весе.

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В отчаянии истерику устроил отец непобедимого американца Билл Хейни, исполняющего обязанности менеджера своего сына. Он вдруг заявил, что Камбососу выгоднее сражаться против его сына.

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СМИ сообщали, что бой Камбососа против Хейни сорвался именно из-за финансовых аппетитов американца. Лу Ди Белла, промоутер австралийца, даже заявил, что отклонил предложение промоутера Хэйни.

Когда бой Камбососа против Ломаченко стал почти реальностью, отец Хейни заявил, что его сын согласится на меньший гонорар, чем украинец.

Девин Хейни возьмет за бой с Камбососом меньше, чем Василий Ломаченко. Мы во всех аспектах согласимся на меньшее, чем получит Ломаченко,

– заявил Хейни-старший.

Более того, Билл Хейни убеждает, что готов заплатить Камбососу из собственного кармана, чтобы австралиец только дал бой его сыну.

"Мы пойдем на это соглашение. Я сам дам Камбососу деньги. Речь идет не о маленькой сумме. Я Билл Хейни, я представляю Devin Haney Promotions. От имени всех нас говорю, что мы заплатим больше", – резюмировал менеджер американца.

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