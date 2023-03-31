Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира, – Ломаченко о бое против Хейни
Источник:Boxingnews 24
Уже 20 мая на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе состоится мегабий, на котором будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Девин Хейни попытается защитить чемпионские титулы в бою против Василия Ломаченко.
Накануне оба пообщались с прессой, где поделились ожиданиями перед поединком. Василий Ломаченко отметил, что бой против Дэвина Хейни будет для него последним шансом получить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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Ломаченко: Этот шанс – самый важный момент в моей профессиональной карьере.
Я буду честен с вами, это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира. Вот почему это очень важно. Волнение? Я не думаю об этом. Я просто сосредотачиваюсь на нашем бою, на своей цели,
– подчеркнул Ломаченко.
Василий отметил, что следующий поединок будет для него самым важным моментом в его профессиональной карьере. Однако не стал делать смелых прогнозов о своей будущей победе.
Является ли Хейни сильнейшим соперником за карьеру? Я проверю, потому что не знаю. Второе сражение Хейни против Камбососа было очень интересным, на очень высоком уровне, и мне тот поединок понравился. Этот шанс – самый важный момент в моей профессиональной карьере. Это шанс. Я не хочу говорить о будущем. Мы не знаем, каким будет результат,
– ответил украинский боксер.
Первую попытку в борьбе за звание абсолютного чемпиона мира Ломаченко использовал неудачно. Василий проиграл Теофимо Лопесу, который уже в первой защите титулов проиграл Джорджу Камбососу.
Потом появился второй шанс, но он тоже его не использовал, а бой даже не состоялся. Ломаченко отказался от поединка против Камбососа, ведь не хотел уезжать из родной Украины из-за полномасштабного вторжения России.
Теперь еще один шанс для украинского боксера.
Ломаченко встретился взглядом с Хейни
- Хейни и Ломаченко уже провели пресс-конференцию и прошедшую без скандалов первую дуэль взглядов. А вот украинский боец отличился довольно спорным поступком. Василий пришел на событие в футболке с Иисусом, который имел разъяренное лицо.
- Перед общением с журналистами Хейни не пожал руку украинскому боксеру. Василий никак на это не отреагировал.
- На дуэли взглядов американец решил не снимать черных очков, чтобы Ломаченко не видел его глаз.
- Девин отметил. что в их поединке будет определен лучший боксер планеты.