"Я с*ал на твою мать": тренер Барселоны обматерил арбитра и избежал удаления – детали скандала

Хави попал в некрасивую ситуацию во время игры с Лас-Пальмасом. Испанец разрешил себе позорные слова в адрес рефери после спорного эпизода в первом тайме.

Барселона со скрипом начала новый футбольный 2024 год. Команда Хави проигрывала середняку Лас-Пальмасу, но смогла на последней минуте вырвать победу (2:1).

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Игра получилась напряженной и вылилась в скандал с наставником "сине-гранатовых". В середине первого тайма при счете 0:1 судья не назначил фол на Серджи Роберто и еще и выписал испанцу желтую карточку за эмоции.

Это вывели из себя Хави, хлопнувшего себя по лицу. Именно так в Испании показывают возмущение, когда считают чей-то поступок безнравственным. На этом коуч не остановился и выкрикнул фразу: "Я с*ал на твою и еб*ную мать".

Хави удалось избежать красной карточки, поскольку никто из арбитров не услышал его слова. За чрезмерные эмоции тренер был награжден предупреждением.

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