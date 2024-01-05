"Я с*ал на твою мать": тренер Барселоны обматерил арбитра и избежал удаления – детали скандала
Источник:Marca
Хави попал в некрасивую ситуацию во время игры с Лас-Пальмасом. Испанец разрешил себе позорные слова в адрес рефери после спорного эпизода в первом тайме.
Барселона со скрипом начала новый футбольный 2024 год. Команда Хави проигрывала середняку Лас-Пальмасу, но смогла на последней минуте вырвать победу (2:1).
По теме Барселона выстрадала победу в гостях у середняка Ла Лиги: видеообзор
Игра получилась напряженной и вылилась в скандал с наставником "сине-гранатовых". В середине первого тайма при счете 0:1 судья не назначил фол на Серджи Роберто и еще и выписал испанцу желтую карточку за эмоции.
Это вывели из себя Хави, хлопнувшего себя по лицу. Именно так в Испании показывают возмущение, когда считают чей-то поступок безнравственным. На этом коуч не остановился и выкрикнул фразу: "Я с*ал на твою и еб*ную мать".
Хави удалось избежать красной карточки, поскольку никто из арбитров не услышал его слова. За чрезмерные эмоции тренер был награжден предупреждением.
Читайте также Заслуженная награда: Довбика признали лучшим игроком декабря в Ла Лиге
Барселона в сезоне 2023-2024
- каталонцы выглядят не лучшим образом в этом сезоне
- команда уже семь раз потеряла очки в Ла Лиге и закрепилась на третьей строчке
- Барселона имеет 41 балл после 19 туров, что на семь меньше чем у лидеров Реала и Жироны
- в Лиге чемпионов "блаугранас" впервые за три года вышли из группы
- клуб занял первое место в квартете из Порту, Шахтером и Антверпеном
- при этом испанцы умудрились дважды проиграть – на выезде дончанам и бельгийцам
- в 1/8 финала каталонцы будут противостоять чемпионам Италии Наполи