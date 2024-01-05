Испанская Ла Лига официально признала Артема Довбика лучшим игроком декабря. Об этом сообщила официальная страница чемпионата.

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Довбик обошел суперзвезд Ла Лиги

По итогам голосования нападающий Жироны опередил форварда Атлетика Иньяки Уильямса, вингера мадридского Реала Родриго, бомбардира Хетафе Борха Майораля, а также голкипера Лас-Пальмаса Альваро Валлеса.

Напомним, что в декабре 2023 года Артем Довбик сыграл 4 матча в Ла Лиге. На его счету 4 забитых мяча. Украинский голеадор отметился в поединках против Барселоны (4:2), Алавеса (3:0) – оформил дубль и Бетиса (1:1). Благодаря результативной игре украинца Жирона делит 1-2 места с Реалом в Ла Лиге.

К слову. В ноябре Артем Довбык тоже претендовал на престижную награду. Тогда победу одержал форвард Атлетико Антуан Гризманн. Артема же признали игроком ноября болельщики Жироны.