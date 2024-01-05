Барселона зі скрипом почала новий футбольний 2024 рік. Команда Хаві програвала середняку Лас-Пальмасу, але змогла на останній хвилині вирвати перемогу (2:1).
До теми Барселона вистраждала перемогу в гостях у середняка Ла Ліги: відеоогляд
Гра вийшла напруженою і вилилась у скандал із наставником "синьо-гранатових". В середині першого тайму за рахунку 0:1 суддя не призначив фол на Серджи Роберто та ще і виписав іспанцю жовту картку за емоції.
Це вивели із себе Хаві, який ляснув себе по обличчю. Саме так в Іспанії показують обурення, коли вважають чийсь вчинок аморальним. На цьому коуч не зупинився та вигукнув фразу: " Я с*ав на твою й*бану матір".
Хаві вдалось уникнути червоної картки, оскільки ніхто з арбітрів не почув його слова. Натомість за надмірні емоції тренер був нагороджений попередженням.
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Барселона у сезоні 2023-2024
- каталонці виглядають не найкращим чином цього сезону
- команда вже сім разів втратила очки в Ла Лізі та закріпилась на третій сходинці
- Барселона має 41 бал після 19-ти турів, що на сім менше ніж у лідерів Реала та Жирони
- в Лізі чемпіонів "блаугранас" вперше за три роки вийшли з групи
- клуб посів перше місце у квартеті з Порту, Шахтарем та Антверпеном
- при цьому іспанці примудрились двічі програти – на виїзді донеччанам та бельгійцям
- в 1/8 фіналу каталонці протистоятимуть чемпіонам Італії Наполі