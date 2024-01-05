Барселона зі скрипом почала новий футбольний 2024 рік. Команда Хаві програвала середняку Лас-Пальмасу, але змогла на останній хвилині вирвати перемогу (2:1).

До теми Барселона вистраждала перемогу в гостях у середняка Ла Ліги: відеоогляд

Гра вийшла напруженою і вилилась у скандал із наставником "синьо-гранатових". В середині першого тайму за рахунку 0:1 суддя не призначив фол на Серджи Роберто та ще і виписав іспанцю жовту картку за емоції.

Це вивели із себе Хаві, який ляснув себе по обличчю. Саме так в Іспанії показують обурення, коли вважають чийсь вчинок аморальним. На цьому коуч не зупинився та вигукнув фразу: " Я с*ав на твою й*бану матір".

Хаві вдалось уникнути червоної картки, оскільки ніхто з арбітрів не почув його слова. Натомість за надмірні емоції тренер був нагороджений попередженням.

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