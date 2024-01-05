Лас-Пальмас – Барселона 1:2

Голы: Мунир Эль-Хаддади, 12 – Торрес, 55, Гюндоган, 90+3 (п)

Барселона приехала в гости в Лас-Пальмас в статусе фаворита противостояния. Однако начало встречи было вообще не по плану "блаугранас". Уже на 12 минуте они пропустили быстрый гол. Мунир Аль-Хаддади вывел хозяев вперед 1:0, сообщает 24 Канал.

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Минимальное преимущество в счете хозяев продержалось весь первый тайм. Поэтому в перерыве Хави нужно было найти правильные слова, чтобы достучаться до своих подопечных, которым нужно было отыгрываться. И легенде это удалось.

На 55-й минуте Торрес вернул Барселону в игру, сравнив цифры на табло 1:1.

Далее на поле было много борьбы, которая превратилась в предупреждение и даже привела к изъятию в компенсированное время матча. Прямую красную карточку увидел перед собой нидерландец Синкгравен, оставивший Лас-Пальмас доигрывать встречу в меньшинстве.

Футболист хозяев грубо толкнул Гюндогана, который уже был готов запирать дальнюю штангу, но оказался на газоне. Кроме изъятия, судья еще и поставил пенальти на последних минутах матча в ворота Лас-Пальмас, которое взялся исполнять сам пострадавший. И не ошибся, легко разведя мяч и вратаря по разным углам ворот.

Барселона на последних минутах вырвала выездную победу 1:2 и три балла.

После этой победы у подопечных Хави уже 41 балл и 3-я позиция. До второй Жироны отставание в 7 очков. А преимущество "блаугранас" над четвертым Атлетик Бильбао составляет 3 пункта.

Лас-Пальмас остается при своих 25 баллах и занимает 10 место.

Лас-Пальмас – Барселона: видеообзор матча