Мартинес покидает Баварию после 9 сезонов
Бавария сообщила, что решила не продлевать контракт с 32-летним Мартинесом. Соглашение футболиста действует до 30 июня 2021 года.
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Мартинес покинет Баварию в статусе свободного агента.
Хави Мартинес провел в Мюнхене 9 сезонов. Испанец присоединился к Баварии летом 2012 года из Атлетика Бильбао. Мюнхенцы заплатили за Мартинеса 40 миллионов, что долгое время было рекордом для Баварии.
В Мюнхене Мартинес дважды выиграл Лигу чемпионов, столько же раз Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Еще 8 раз Мартинес становился чемпионом Германии и 5 раз выиграл Кубок Германии. Футболист забил знаковые для Баварии голы в двух Суперкубках УЕФА.
В 2013 году испанец спас Баварию от поражения в матче с Челси. Хави отметился голом на последних секундах дополнительного времени. В 2020 году мяч Мартинеса принес Баварии победу над Севильей.
Скорее всего, Мартинес вернется в Атлетик Бильбао.
- Бавария сообщила, что в конце сезона, кроме Мартинеса, попрощается с Джеромом Боатенгом и Давидом Алабой. Также мюнхенцев покинет главный тренер Ханси Флик.