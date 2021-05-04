Мартинес покидает Баварию после 9 сезонов

Бавария сообщила, что решила не продлевать контракт с 32-летним Мартинесом. Соглашение футболиста действует до 30 июня 2021 года.

Достойно внимания Нагельсманн возглавит Баварию по окончании сезона

Мартинес покинет Баварию в статусе свободного агента.

Хави Мартинес провел в Мюнхене 9 сезонов. Испанец присоединился к Баварии летом 2012 года из Атлетика Бильбао. Мюнхенцы заплатили за Мартинеса 40 миллионов, что долгое время было рекордом для Баварии.

В Мюнхене Мартинес дважды выиграл Лигу чемпионов, столько же раз Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Еще 8 раз Мартинес становился чемпионом Германии и 5 раз выиграл Кубок Германии. Футболист забил знаковые для Баварии голы в двух Суперкубках УЕФА.

В 2013 году испанец спас Баварию от поражения в матче с Челси. Хави отметился голом на последних секундах дополнительного времени. В 2020 году мяч Мартинеса принес Баварии победу над Севильей.

Скорее всего, Мартинес вернется в Атлетик Бильбао.