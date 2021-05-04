Мартінес покидає Баварію після 9 сезонів

Баварія повідомила, що вирішила не продовжувати контракт з 32-річним Мартінесом. Угода футболіста чинна до 30 червня 2021 року.

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Мартінес покине Баварію у статусі вільного агента.

Хаві Мартінес провів у Мюнхені 9 сезонів. Іспанець приєднався до Баварії влітку 2012 року з Атлетіка Більбао. Мюнхенці заплатили за Мартінеса 40 мільйонів, що тривалий час було рекордом для Баварії.

У Мюнхені Мартінес двічі виграв Лігу чемпіонів, стільки ж разів Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Ще 8 разів Мартінес ставав чемпіоном Німеччини і 5 разів виграв Кубок Німеччини. Футболіст забив знакові для Баварії голи у двох Суперкубках УЄФА.

У 2013 році іспанець врятував Баварію від поразки в матчі з Челсі. Хаві відзначився голом на останніх секундах додаткового часу. У 2020 році м'яч Мартінеса приніс Баварії перемогу над Севільєю.

Швидше за все, Мартінес повернеться в Атлетік Більбао.