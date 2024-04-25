Перед матчем с Реалом сообщалось, что в случае поражения, как и произошло, Хави могли уволить сразу, но руководство Барселоны оттягивало это решение. 24 апреля появилась информация, что Жоан Лапорта настаивал на продолжении сотрудничества, но решение об отставке Хави менять не собирался.

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Хави Эрнандес остается в Барселоне

Главный тренер "каталонцев" изменил свое решение и не уйдет с должности. Он рассказал, что почувствовал доверие от команды и руководства.

Я передумал, потому что почувствовал полное доверие со стороны президента, правления и игроков. Этот проект еще не завершен. Я, моя команда, мы все вместе чувствуем, что у нас есть силы, чтобы вместе делать важные вещи и продолжать этот проект,

– заявил Хави.

Справка. Хави Эрнандес возглавил Барселону в ноябре 2021 года. В сезоне-2022/2023 он привел команду к лидерству в чемпионате Испании.

Сейчас Барселона занимает 2 позицию в Ла Лиге, отставая от Реала на 11 очков. Также "каталонцы" могут требовать переиграть Эль-Класико, поскольку ввжають, что судьи были неправы. Поединок между Реалом и Барселоной закончился со счетом 3:2.