Перед матчем із Реалом повідомлялось, що у випадку поразки, як і сталось, Хаві могли звільнити одразу, але керівництво Барселони відтягувало це рішення. 24 квітня з'явилась інформація, що Жоан Лапорта наполягав на продовженні співпраці, але рішення про відставку Хаві змінювати не збирався.

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Хаві Ернандес залишається в Барселоні

Головний тренер "каталонців" змінив своє рішення і не піде з посади. Він розповів, що відчув довіру від команди та керівництва.

Я передумав, бо відчув повну довіру з боку президента, правління та гравців. Цей проєкт ще не завершено. Я, моя команда, ми всі разом відчуваємо, що у нас є сили, щоб разом робити важливі речі і продовжувати цей проєкт,

– заявив Хаві.

Довідка. Хаві Ернандес очолив Барселону в листопаді 2021 року. У сезоні-2022/2023 він привів команду до лідерства в чемпіонаті Іспанії.

Наразі Барселона посідає 2 позицію в Ла Лізі, відстаючи від Реала на 11 очок. Також "каталонці" можуть вимагати переграти Ель-Класіко, оскільки ввжають, що судді були неправі. Поєдинок між Реалом і Барселоною закінчився рахунком 3:2.