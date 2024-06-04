Хотели заменить Левандовского: Барселона могла подписать украинскую звезду
Источник:Sport.es
Бывший тренер Барселоны Хави Эрнандес хотел, чтобы клуб подписал Артема Довбика. Взамен наставник предлагал продать Роберта Левандовского.
Недавно Барселона уволила Хави Эрнандеса с должности главного тренера из-за его недоговоренности с Жоаном Лапортой. Его заменит Ганс-Дитер Флик.
Читайте также Прямо в самолете: Лунина "искупали" в овациях по дороге на финал Лиги чемпионов – крутое видео
Довбик мог оказаться в Барселоне
Между Робертом Левандовским и Хави Эрнандесом не сложились отношения, поэтому бывший тренер хотел избавиться от поляка. В частности Хави хотел попробовать другой тип центрального нападающего.
Наиболее подходящим вариантом, по мнению экс-наставника, был Артем Довбик, поскольку украинец провел блестящий сезон в Жироне. Однако Роберт Левандовский не собирался покидать клуб.
Идею Эрнандеса не оценили
О своей идее Хави рассказал руководству, однако Жоан Лапорта и Деко стали на защиту Левандовского. Именно поэтому требование Хави не удовлетворили.
В частности агентом поляка является Пини Захави, чья фигура в клубе сейчас важна, поскольку он является одним из ближайших сотрудников президента Жоана Лапорты.
Статистика Артема Довбика в сезоне-2023/2024
- Он провел 39 матчей за Жирону во всех турнирах.
- Украинец забил 24 гола и отдал 10 ассистов.
- Его действующее соглашение с каталонцами рассчитано до 30 июня 2028 года.