Нещодавно Барселона звільнила Хаві Ернандеса з посади головного тренера через його недомовленості з Жоаном Лапортою. Його замінить Ганс-Дітер Флік.

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Довбик міг опинитися в Барселоні

Між Робертом Левандовським та Хаві Ернандесом не склалися стосунки, тому колишній тренер хотів позбутися поляка. Зокрема Хаві хотів спробувати інший тип центрального нападника.

Найбільш підходящим варіантом, на думку екснаставника, був Артем Довбик, оскільки українець провів блискучий сезон у Жироні. Однак Роберт Левандовський не мав наміру покидати клуб.

Ідею Ернандеса не оцінили

Про свою ідею Хаві розповів керівництву, однак Жоан Лапорта та Деко стали на захист Левандовського. Саме тому вимогу Хаві не задовольнили.

Зокрема агентом поляка є Піні Захаві, чия постать в клубі зараз важлива, оскільки він є одним з найближчих співробітників президента Жоана Лапорти.

Довідка. Роберт Левандовський у сезоні-2023/2024 провів за Барселону 49 матчів, у яких забив 26 голів та передав 9 результативних передач.

Статистика Артема Довбика у сезоні-2023/2024