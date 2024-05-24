В конце апреля руководство Барселоны уговорило Хави остаться в клубе. Однако тренер разочаровал болельщиков, а впоследствии и разозлил президента "каталонцев", из-за чего появилась информация о его отставке.

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Ханси Флик может заменить Хави

Детали контракта пока не разглашаются, однако Барселона хочет предложить Флику односезонное соглашение с возможностью продлить его еще на один год, в зависимости от результатов команды.

Ханси Флик и спортивный директор "каталонцев" Деко провели разговор и согласовали контракт, который понравился Жоану Лапорте.

Фабрицио Романо сообщил, что Хави Эрнандес уже уволен с должности главного тренера. Через несколько дней Барселона объявит нового наставника.

Это означает, что матч 26 мая против Севильи станет для Хави последним во главе "сине-гранатовых".

Справка. Хави Эрнандес возглавил Барселону в ноябре 2021 года. В сезоне-2022/2023 он привел команду к лидерству в чемпионате Испании.

Сейчас "каталонцы" занимают вторую позицию в чемпионате Испании. Команда заработала 82 балла и оторвалась от Жироны на 4 очка.

Тренерская карьера Ханси Флика: главное