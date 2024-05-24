В конце апреля руководство Барселоны уговорило Хави остаться в клубе. Однако тренер разочаровал болельщиков, а впоследствии и разозлил президента "каталонцев", из-за чего появилась информация о его отставке.
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Ханси Флик может заменить Хави
Детали контракта пока не разглашаются, однако Барселона хочет предложить Флику односезонное соглашение с возможностью продлить его еще на один год, в зависимости от результатов команды.
Ханси Флик и спортивный директор "каталонцев" Деко провели разговор и согласовали контракт, который понравился Жоану Лапорте.
Фабрицио Романо сообщил, что Хави Эрнандес уже уволен с должности главного тренера. Через несколько дней Барселона объявит нового наставника.
Это означает, что матч 26 мая против Севильи станет для Хави последним во главе "сине-гранатовых".
Сейчас "каталонцы" занимают вторую позицию в чемпионате Испании. Команда заработала 82 балла и оторвалась от Жироны на 4 очка.
Тренерская карьера Ханси Флика: главное
- За всю тренерскую деятельность работал только с немецкими клубами.
- В 1996 году возглавил Викторию Бамменталь, где работал 4 года.
- После этого он 6 сезонов был тренером Хоффенхайма 1899. В 2017 году Флик некоторое время проработал управляющим директором клуба.
- В 2019 году стал ассистентом главного тренера Баварии. На тот момент наставником мюнхенцев был Нико Ковач. После увольнения Ковача Ханси Флик стал главным тренером.
- Бавария под руководством Флика победила в чемпионате и завладела Кубком Германии. В сезоне-2019/2020 мюнхенцы выиграли Лигу чемпионов.
- Также Ханси Флик был признан Футбольным тренером года в стране.