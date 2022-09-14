Харлан: Он уже другой человек

Ольга Харлан имела возможность пофехтовать с Владимиром Зеленским в 2016 году. Это произошло во время одной из телепередач.

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В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала титулованная спортсменка рассказала, как часто вспоминает этот момент в своей жизни.

Это меня приглашали на "Чисто News", тогда был Зеленский и Жидков. Это было после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, тогда Владимир Александрович был актером и ведущим. Тогда я не могла подумать, что он будет президентом, а потом – что он будет героем для всех нас и всего мира,

– подчеркнула Харлан.

"Да, я с ним фехтовала. Я недавно увидела это видео, очень улыбалась, я видела как он улыбается, чего нельзя увидеть сейчас, он уже другой человек. Я хочу, чтобы он когда-нибудь вернулся к этому, и смеялся так, как раньше "Хочу, чтобы в его семье царил покой, и он вернулся к той жизни, но я знаю, что она уже такой не будет. Но не хочу, чтобы она изменила его насколько, чтобы он никогда не улыбался", – добавила Ольга.

В интервью Харлан рассказала о разлуке с родителями, влиянии войны на ее спортивную карьеру и бан в отношении россиян. Полный разговор читайте по ссылке.

Как Харлан фехтовала с Зеленским: смотрите видео