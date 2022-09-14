Харлан: Він вже інша людина

Ольга Харлан мала змогу пофехтувати з Володимиром Зеленським у 2016 році. Це сталося під час однієї з телепередач.

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В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу титулована спортсменка розповіла, як часто згадує цей момент у своєму житті.

Це мене запрошували на "Чисто News", тоді був Зеленський і Жидков. Це було після Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, тоді Володимир Олександрович був актором та ведучим. Тоді я не могла подумати, що він буде президентом, а потім – що він буде героєм для всіх нас і для всього світу,

– наголосила Харлан.

"Так, я з ним фехтувала. Я недавно побачила це відео, дуже усміхалася, я бачила як він усміхається, чого не можна побачити зараз, він вже інша людина. Я хочу, щоб він колись повернувся до цього, і сміявся так, як раніше. Хочу, щоб у його родині панував спокій, і він повернувся до того життя, але я знаю, що воно вже таким не буде. Але не хочу, щоб воно змінило його наскільки, щоб він ніколи не усміхався", – додала Ольга.

В інтерв'ю Харлан розповіла про розлуку з батьками, вплив війни на її спортивну кар'єру та бан щодо росіян. Повну розмову читайте за посиланням.

Як Харлан фехтувала з Зеленським: дивіться відео