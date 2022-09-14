Харлан: Хорошо, что это произошло в начале
В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала титулованная спортсменка рассказала, что недавно травмировалась. Однако Харлан не теряет оптимизма и планирует выступить в ноябре.
Читайте также Не могла подумать, что он будет героем, – Харлан вспомнила знакомство с Зеленским
Сейчас у меня только начинается подготовка к новому сезону. У меня должен начаться сбор. Я травмировалась, сейчас восстанавливаюсь. Несколько дней я ходила на костылях. Сейчас уже все окей, все идет по плану, хорошо, что это произошло в начале, а не во время самих соревнований,
– сказала Харлан.
Первым турниром для Харлан в новом сезоне будет Кубок мира в Алжире. Соревнования начнутся 10 ноября.
Что известно о титулованной спортсменке
- Ольга Харлан является одной из самых титулованных саблисток мира. На ее счету четыре медали Олимпийских игр: командные "золото" (2008) и "серебро" (2016) и две личные "бронзы" (2012, 2016).
- Также украинка является шестикратной чемпионкой мира, в частности она четырежды побеждала в личном первенстве. Также имеет семь серебряных и две бронзовые медали мировых первенств.