Харлан: Хорошо, что это произошло в начале

В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала титулованная спортсменка рассказала, что недавно травмировалась. Однако Харлан не теряет оптимизма и планирует выступить в ноябре.

Читайте также Не могла подумать, что он будет героем, – Харлан вспомнила знакомство с Зеленским

Сейчас у меня только начинается подготовка к новому сезону. У меня должен начаться сбор. Я травмировалась, сейчас восстанавливаюсь. Несколько дней я ходила на костылях. Сейчас уже все окей, все идет по плану, хорошо, что это произошло в начале, а не во время самих соревнований,

– сказала Харлан.

Также фехтовальщица рассказала о своих родных в Николаеве, спортивных санкциях в отношении россиян и своей девятимесячной паузе в спорте. Полное интервью читайте по ссылке.

Первым турниром для Харлан в новом сезоне будет Кубок мира в Алжире. Соревнования начнутся 10 ноября.

Что известно о титулованной спортсменке