Харлан: Добре, що це сталося на початку

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу титулована спортсменка розповіла, що нещодавно травмувалася. Однак Харлан не втрачає оптимізму та планує виступити у листопаді.

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Зараз у мене тільки починається підготовка до нового сезону. У мене повинен початися збір. Я травмувалася, зараз відновлююся. Декілька днів я ходила на милицях. Зараз вже все окей, все йде по плану, добре, що це сталося на початку, а не під час самих змагань,

– сказала Харлан.

Також фехтувальниця розповіла про своїх рідних у Миколаєві, спортивні санкції щодо росіян та свою дев'ятимісячну паузу у спорті. Повне інтерв'ю читайте за посиланням.

Першим турніром для Харлан у новому сезоні буде Кубок світу в Алжирі. Змагання розпочнуться 10 листопада.

Що відомо про титуловану спортсменку