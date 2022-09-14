Харлан: Добре, що це сталося на початку
В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу титулована спортсменка розповіла, що нещодавно травмувалася. Однак Харлан не втрачає оптимізму та планує виступити у листопаді.
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Зараз у мене тільки починається підготовка до нового сезону. У мене повинен початися збір. Я травмувалася, зараз відновлююся. Декілька днів я ходила на милицях. Зараз вже все окей, все йде по плану, добре, що це сталося на початку, а не під час самих змагань,
– сказала Харлан.
Першим турніром для Харлан у новому сезоні буде Кубок світу в Алжирі. Змагання розпочнуться 10 листопада.
Що відомо про титуловану спортсменку
- Ольга Харлан є однією з найтитулованіших шаблісток світу. На її рахунку чотири медалі Олімпійських ігор: командні "золото" (2008) і "срібло" (2016) та дві особисті "бронзи" (2012, 2016).
- Також українка є шестиразовою чемпіонка світу, зокрема вона чотири рази перемагала в особистій першості. Також має сім срібних і дві бронзові медалі світових першостей.