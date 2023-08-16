Харлан похвасталась фото с Залужным: изображение, заряженное на победу Украины
Источник:Инстаграм Ольги Харлан
Пока ВСУ метр за метром отвоевывают наши земли у оккупанта, наши спортсмены на своем фронте поднимают украинский флаг выше других. Исключением не является наша чемпионка Ольга Харлан.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан встретилась с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Легендарные личности сделали общее фото от которого заряжаешься уверенностью.
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Украинская гордость, внушающая уверенность в будущей победе
Саблистка поделилась фотографией в своих соцсетях, что привлекла большое внимание украинцев. Именно Харлан и Залужный являются теми, кто внушает уверенность в победе Украины над Россией.
Сказал, что все будет хорошо,
– подписала фото Харлан.
Ольга Харлан и Валерий Залужный / инстаграм спортсменки
Напомним, что кроме своих успехов в спорте, у Ольги Харлан есть также сознательная гражданская позиция, которую она продемонстрировала на последнем чемпионате мира и заслужила уважение всей нации.
Украинка отказалась пожимать руку россиянке, за что была дисквалифицирована с индивидуальных соревнований, однако не изменила своих взглядов на ситуацию. Поэтому Международной федерации фехтования пришлось давать заднюю и переписывать правила.
После того скандала больше рукопожатие между украинскими и российскими спортсменами не является обязательным условием. Подробнее по ссылке.Отметим. На футболке Главнокомандующего также изображенаа самоходная артиллерийская установка Zuzana с пушкой калибром 155 миллиметров. Она помогает Украине освобождать свои земли и делать россиян, которые совершили ошибку и пришла на нашу землю с оружием в руках, лучшей версией себя.