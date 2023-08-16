Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан зустрілася з Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Легендарні постаті зробили спільне фото від якого заряджаєшся впевненістю.
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Українська гордість, яка вселяє впевненість у майбутню перемогу
Шаблістка поділилась світлиною у своїх соцмережах, що привернула неабияку увагу українців. Саме Харлан і Залужний є тими, хто втілює впевненість у перемогу України над Росією.
Сказав, що все буде добре,
– підписала фото Харлан.
Ольга Харлан та Валерій Залужний / інстаграм спортсменки
Нагадаємо, що окрім своїх успіхів у спорті, Ольга Харлан має також свідому громадянську позицію, яку вона продемонструвала на останньому чемпіонаті світу та заслужила повагу всієї нації.
Українка відмовилася тиснути руку росіянці, за що була дискваліфікована з індивідуальних змагань, проте не змінила своїх поглядів на ситуацію. Тому Міжнародній федерації фехтування довелося давати задню й переписувати правила.
Після того скандалу більше рукостискання між українськими та російськими спортсменами не є обов'язковою умовою. Детальніше за посиланням.