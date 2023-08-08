Это означает, что 60 дней украинская олимпийская чемпионка не имеет права участвовать в соревнованиях. Президент Федерации фехтования Украины назвал главного инициатора решения.

К теме Дисквалификация Харлан из-за россиянки: все о скандале с украинкой на чемпионате мира

Кричал на представителей Украины и лично принял решение о дисквалификации Харлан

Михаил Ильяшев на своей странице в фейсбук призвал к отставке главу технического директората ЧМ-2023 Дитера Ламера, оказавшегося в центре скандала с дисквалификацией Ольги Харлан. По словам главы украинской федерации фехтования, именно он был тем человеком, кто отвечал за дисквалификацию нашей чемпионки.

"Господин Дитер Ламер, вы, руководитель технического директората чемпионата мира по фехтованию в Милане, является тем лицом, на котором лежит ответственность за то, что произошло на чемпионате мира по фехтованию в Милане, когда наша ведущая спортсменка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, противоправно получила черную карточку и была дисквалифицирована, а правильнее было бы сказать, что вы были ответственны за то, что бы этого никогда не произошло, но не справились с этим.

До сих пор нет официального объяснения и сообщения причин дисквалификации и даже официального решения об этом. Однако в средствах массовой информации уже несколько дней есть видео, где именно вы, господин Ламер, разговариваете прямо посреди спортивного зала по телефону тренера "нейтральной спортсменки" Анны Смирновой во время скандальных событий. И снова никаких объяснений", – заявил Ильяшев.

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Президент Федерации фехтования Украины сообщил о подробностях, которые происходили сразу после окончания поединка между украинкой и россиянкой. Оказывается, глава технического директората ЧМ-2023 не только опозорился из-за совершенно неоправданной дисквалификации, но и позволил себе кричать на представителя Украины, который задавал вполне оправданные ему вопросы.

"Это именно вы – господин Ламер, сообщили мне, что это ваше решение дать "черную карточку" и в ответ на мою просьбу предоставить протокол технического директората, кричали на меня в техническом директорате, так ничего и не предоставив.

Так же это именно вы – господин Ламер, кричали на меня в ответ на мой вопрос, Вы ли отвечали за жеребьевку на чемпионате мира, которая в первом же круге основной сетки свела наших ведущих фехтовальщиков Ольгу Харлан и Дмитрия Рейзлина с "нейтральными спортсменами".

Я не судья что бы признавать вас виновным, но у меня есть все основания четко и откровенно заявить вам, что у меня нет к вам доверия. Я уверен, что в этом со мной будет солидарно все украинское фехтовальное сообщество и многие люди со всего мира. И в этом вы не сможете меня упрекнуть.

Господин Дитер Ламер, я призываю вас подать в отставку из всех руководящих органов Международной федерации фехтования", – сказал Ильяшев.

Напомним. После чемпионата мира, где Харлан в составе национальной сборной заняла 4 место, НОК оценил гражданскую позицию Харлан и назвал ее лучшей спортсменкой месяца в Украине.