Харлан: Мне очень нравится украинский

После 24 февраля соцсети Ольги несколько изменились, она начала их вести на украинском языке. Также во время интервью Харлан общалась только государственным.

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В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Харлан рассказала, когда приняла решение общаться на украинском. Сама же фехтовальщица подчеркнула, что ей несколько стыдно из-за того, что не делала этого раньше.

Знаете, мне даже как-то стыдно, потому что из этого производится сенсация. Да, это правда, всю свою жизнь я говорю на русском, раньше это было нормальным. Не могу сказать, что это легко перейти на украинский, но я стараюсь, хочу в этом развиваться. Я люблю свой язык, но не разговаривала на нем в повседневной жизни. Николаев всегда был русскоязычным. Сейчас я приняла такое решение, что хочу разговаривать на украинском, давать интервью на украинском. Мы с сестрой дома говорим по-украински. Для меня это несколько тяжело, потому что у меня здесь 4 языка: английский, итальянский, русский и украинский. Часто бывает, что когда я общаюсь какой-нибудь из них, из меня "вылезают" другие языки,

– рассказала титулованная саблистка.

Ольга отметила, что ее никто не заставлял переходить на украинский, это ее собственное решение. Чтобы улучшить свое произношение Харлан начала читать книги на государственном.

"Меня никто не заставлял, это было мое решение. И я считаю, что социальные сети – это решение каждого, кто как хочет, так и разговаривает. Я перешла в инстаграмме на украинский, но я до сих пор не делаю разговорные стороны, потому что мне не нравится мое произношение, поэтому я над этим работаю. Когда я буду более глубоко над этим работать, буду увереннее в своих возможностях. Мне очень нравится украинский. Я еще начала читать книги на украинском, не могу сказать, что это очень легко. Я не отказываюсь от русского, потому что это часть меня, но я украинка и хочу говорить на родном языке", – сказала Харлан.

Обратите внимание! В интервью саблистка рассказала об оставшихся в Николаеве родителях, как война повлияла на ее карьеру, а также об отстранении россиян от международной арены. Полный разговор читайте по ссылке.