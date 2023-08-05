"Отправляли фото мертвых бойцов": россияне угрожали Харлан и желали украинке "сдохнуть"

Ольга Харлан стала подлинным примером патриотизма для спортсменов. Ее поступок стал революционным в истории правил в фехтовании.

Украинская саблистка отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после победы на ЧМ-2023 в Милане За что была впоследствии дисквалифицирована. Однако эта ситуация вызвала большую огласку, которая принесла результат. FIE перенесла устранение Харлан на более поздний, позволив Ольге принять участие в командных соревнованиях, где наши девушки стали четвертыми, а опытная саблистка после соревнований не сдержала слез.

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Харлан: Были какие-то месседжи "сдохни" или что-то такое

Также Харлан получила путевку на Олимпиаду-204 в Париж, где саблистка попытается реабилитироваться за провальное выступление на Играх в Токио.

Харлан стала национальным символом не только Украины, но и той фехтовальщицей, которая изменила мировые правила в своем виде спорта по моменту с рукопожатиями.

Ольгу поддерживал весь цивилизованный мир, пока где-то тихо "на своих болотах" выступали русские. Харлан рассказала, как получала угрозы от вражеского народа, на которые украинцы были просто безразличны.

Но были какие-то сообщения, где мне присылали фото мертвых бойцов. И тогда я начала очень сильно волноваться, потому что не хочу этого видеть. Они изверги. Были какие-то месседжи "сдохни" или что-нибудь такое. Пытались звонить. Очень сильно, очень много. Из разных номеров и разных стран,

– заявила украинская саблистка.

Харлан рассказала, что удалила все подобные сообщения и заблокировала недоброжелателей в своих соцсетях. Ольга призналась, что угрозы раздавались не только по телефону и в соцсетях, но и прилетали даже на почту.

Сторонники Смирновой предположили, что Ольга хотела убить соперницу, когда вместо руки выдвинула вперед саблю. Клоуны, что тут еще сказать. Таким жестом Харлан показала, что хотела прикоснуться к сабле россиянки, но она отказалась.

Я читаю, а там: "Сдохни", "Ты не пожала руку своей хозяйке". То есть такое. А потом уже начались сообщения, что я не знаю, что такое спорт, что такое респект, что такое олимпийские принципы, что я направила на него свое оружие и хотела его убить. Это разносят те СМИ, чтобы как-то ее (россиянку – 24 Канал) поддержать,

– добавила Ольга.

Также спортсменка извинилась перед своими поклонниками, которые прислали теплые слова поддержки. Харлан призналась, что чисто физически не смогла бы ответить на такое множество хороших сообщений.

Теперь Харлан таки ждет дисквалификация. Правда, которая ей никак не влияет на соревнования, ведь сезон у фехтования окончен. Ольга спокойно отдыхает и отходит морально от сверхсложного эмоционального ЧМ в ее карьере.